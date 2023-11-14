З настанням холодів на окупованій Луганщині електромережі не витримують навантаження

Ситуація у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному ускладнюється. Опалення немає, а електричні мережі виходять з ладу.



Про це розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.



За його словами, з настанням холодів у Лисичанську та Сєвєродонецьку спостерігається нестача електроенергії. Відбуваються пориви ліній, горять трансформатори, стрибає напруга. Споживання електроенергії збільшується, а потужностей не вистачає.



Власенко також додав, що Сєвєродонецьк сильно постраждав під час обстрілів та штурму міста російськими військами. Менш постраждалі райони міста, які знімають російські пропагандисти у своїх сюжетах про відновлення – це до 10% території. Всі інші райони окупованого Сєвєродонецька зруйновані, там не проводяться жодні ремонтно-відновлювальні роботи та майже не залишилося місцевих жителів.



Нагадаємо, на місцевому ринку в захопленому Маріуполі можна придбати зброю, зокрема вогнепальну.