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З настанням холодів на окупованій Луганщині електромережі не витримують навантаження

14 листопада 2023, 15:27

З настанням холодів на окупованій Луганщині електромережі не витримують навантаження

Ситуація у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному ускладнюється. Опалення немає, а електричні мережі виходять з ладу.

Про це розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

За його словами, з настанням холодів у Лисичанську та Сєвєродонецьку спостерігається нестача електроенергії. Відбуваються пориви ліній, горять трансформатори, стрибає напруга. Споживання електроенергії збільшується, а потужностей не вистачає.

Власенко також додав, що Сєвєродонецьк сильно постраждав під час обстрілів та штурму міста російськими військами. Менш постраждалі райони міста, які знімають російські пропагандисти у своїх сюжетах про відновлення  – це до 10% території. Всі інші райони окупованого Сєвєродонецька зруйновані, там не проводяться жодні ремонтно-відновлювальні роботи та майже не залишилося місцевих жителів.

Нагадаємо, на місцевому ринку в захопленому Маріуполі можна придбати зброю, зокрема вогнепальну.

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