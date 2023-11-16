В Волгоградской области дрон атаковал воинскую часть, начался пожар — СМИ

Склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия сгорел на территории войсковой части в Котлубани Волгоградской области в результате атаки БПЛА.



Об этом сообщает Телеграмм-канал ASTRA.

По данным источников ASTRA, в час ночи 16 ноября территорию в/ч 57229/51 атаковал беспилотник, который взорвался.



«Эта воинская часть, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов. В результате взрыва на территории склада 59, где хранятся боеприпасы мелкого стрелкового оружия, начался пожар», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что с территории в/ч ночью эвакуировали 630 человек, среди них — 379 военнослужащих, 251 гражданских сотрудников и 3 ребёнка. Пострадавших, предварительно, нет.



Напомним, российские войска в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе, в результате чего без света и воды остался один из населенных пунктов рядом со станцией.