У Волгоградській області дрон атакував військову частину, почалася пожежа — ЗМІ

Склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї згорів на території військової частини у Котлубані Волгоградської області внаслідок атаки БПЛА.



Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

За даними джерел ASTRA, о першій ночі 16 листопада територію в/год 57229/51 атакував безпілотник, який вибухнув.



«Ця військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Внаслідок вибуху на території складу 59, де зберігаються боєприпаси дрібної стрілецької зброї, почалася пожежа», — йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що з території в/год вночі евакуювали 630 осіб, серед них — 379 військовослужбовців, 251 цивільних співробітників та 3 дитини. Постраждалих, попередньо, немає.



Нагадаємо, російські війська вкотре атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, внаслідок чого без світла та води залишився один із населених пунктів поряд зі станцією.