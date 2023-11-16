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В оккупированном Донецке обстрелян Куйбышевский район: четверо раненых

16 ноября 2023, 15:15

В оккупированном Донецке обстрелян Куйбышевский район: четверо раненых

Под обстрел попал магазин. Фото: Под обстрел попал магазин. Фото:

Четыре человека ранены в результате обстрела Куйбышевского района в захваченном РФ Донецке.

По данным «СЦКК ДНР», на улице Зуевской ранения получили мужчина 1990 года рождения, а также женщины 1994, 1948 и 1958 годов рождения.

На фотографиях с места обстрела видно, что под удар попал магазин.

Напомним, 14 ноября во временно оккупированном Донецке раздались взрывы и поднялся столб дыма в Буденовском районе города. По информации из местных Телеграм-каналов, до этого в небе кружили два дрона. Потом отработала ПВО РФ, но был взрыв. В ближайших домах вылетели окна.

 

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