В окупованому Донецьку обстріляно Куйбишевський район: четверо поранених

Під обстріл потрапив магазин. Фото:

Чотирьох людей поранено внаслідок обстрілу Куйбишевського району в захопленому РФ Донецьку.

За даними «СЦКК ДНР», на вулиці Зуївській поранення отримали чоловік 1990 року народження, а також жінки 1994, 1948 та 1958 років народження.

На фото з місця обстрілу видно, що під удар потрапив магазин.

Нагадаємо, 14 листопада у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи та піднявся стовп диму в Будьонівському районі міста. За інформацією з місцевих Телеграм-каналів, до цього в небі кружляли два дрони. Згодом відпрацювала ППО РФ, але був вибух. У найближчих будинках вилетіли вікна.