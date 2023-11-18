В ночь на 18 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по северному и юго-восточному направлениям (Курская область, Приморско-Ахтарск) ударными БпЛА типа «Shahed».



Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131".



«Шахеды» атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА «Shahed-136/131», — говорится в сообщении.

Над Украиной ночью сбили 29 из 38 «шахедов». Изображение: Генштаб ВСУ

Напомним, за 17 ноября россияне ранили двух жителей Донбасса: в Нетайлово и Торецке.