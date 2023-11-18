У ніч на 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ) ударними БпЛА типу «Shahed».



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників «Shahed-136/131».



«Шахеди» атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил. До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131», — йдеться в повідомленні.

Над Україною вночі збили 29 з 38 «шахедів». Зображення: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за 17 листопада росіяни поранили двох жителів Донеччини: в Нетайловому і Торецьку.