На Киевщине в результате атаки БПЛА поврежден инфраструктурный объект

Оккупанты вторую ночь подряд атакуют Киевскую область с помощью БПЛА. В регионе в результате атаки есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОВА.



«В одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.



Власти не рассказали, какой именно объект пострадал.



Сейчас все экстренные службы и оперативные группы работают над фиксацией и устранением российской атаки.



Напомним, противовоздушная оборона 19 ноября сбила 15 из 20 запущенных оккупантами дронов.