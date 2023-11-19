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На Київщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об`єкт

19 листопада 2023, 10:55

На Київщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об`єкт

Окупанти другу ніч поспіль атакують Київську область за допомогою БПЛА. У регіоні внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА.

«В одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Пожежу ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Влада не розповіла, який саме об'єкт постраждав.

Наразі всі екстрені служби та оперативні групи працюють над фіксацією та усуненням російської атаки.

Нагадаємо, протиповітряна оборона 19 листопада збила 15 із 20 запущених окупантами дронів.

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