В ОП сообщили, что Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с дронами

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба сообщил, что Украина увеличивает количество мобильных групп для борьбы с российскими «шахедами» для защиты энергетической инфраструктуры и гражданских объектов.



«Увеличиваем количество мобильных групп по борьбе с шахедами по всей Украине. Постоянно продолжается активная работа по расширению сети мобильных групп по борьбе с ударными беспилотниками. Вместе работаем над усилением защиты энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Мобильные группы уже доказали свою эффективность», — написал он.



По его словам, областные военные администрации работают над комплектованием подразделений не только транспортом, но и всеми необходимыми приборами.



Кулеба добавил, что украинцев ожидает сложная зима.



«Готовимся каждый день и наращиваем мощности для еще более эффективного противодействия», — резюмировал глава ОВА.



Напомним, противовоздушная оборона 19 ноября ночью сбила 15 из 20 запущенных оккупантами дронов.