В ОП повідомили, що Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби з дронами

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив , що Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби з російськими «шахедами» для захисту енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів.



«Збільшуємо кількість мобільних груп боротьби з шахедами по всій Україні. Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп боротьби з ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Мобільні групи вже довели свою ефективність», — написав він.



За його словами, обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів не лише транспортом, а й усіма необхідними приладами.



Кулеба додав, що на українців очікує складна зима.



«Готуємося щодня і нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії», — резюмував голова ОВА.



Нагадаємо, протиповітряна оборона 19 листопада вночі збила 15 із 20 запущених окупантами дронів.