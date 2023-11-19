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В ОП повідомили, що Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби з дронами

19 листопада 2023, 17:59

В ОП повідомили, що Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби з дронами

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив , що Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби з російськими «шахедами» для захисту енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів.

«Збільшуємо кількість мобільних груп боротьби з шахедами по всій Україні. Постійно триває активна робота з розширення мережі мобільних груп боротьби з ударними безпілотниками. Разом працюємо над посиленням захисту енергетичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Мобільні групи вже довели свою ефективність», — написав він.

За його словами, обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів не лише транспортом, а й усіма необхідними приладами.

Кулеба додав, що на українців очікує складна зима.

«Готуємося щодня і нарощуємо потужності для ще більш ефективної протидії», — резюмував голова ОВА.

Нагадаємо, протиповітряна оборона 19 листопада вночі збила 15 із 20 запущених окупантами дронів.

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