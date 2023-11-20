HIMARS уничтожил на Донбассе КШМ оккупантов

Силы Специальных Операций скорректировали огонь HIMARS по технике оккупантов в Донецкой области, уничтожив командно-штабную машину россиян. Момент уничтожения техники опубликовало командование ССО.



Операторы 3-го полка ССО на Донецком направлении зафиксировали перемещение командно-штабной машины Р-149 АКШ. По данным украинских «спецов» технику россияне использовали для управления своими подразделениями.



Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали по КШМ огонь HIMARS, в результате удара машина уничтожена до основания.



Ранее в сети появилось видео залпового пуска сразу нескольких баллистических ракет оперативно-тактического уровня MGM-140A ATACMS.



