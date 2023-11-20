HIMARS знищив на Донбасі КШМ окупантів

Сили Спеціальних Операцій скоригували вогонь HIMARS по техніці окупантів у Донецькій області, знищивши командно-штабну машину росіян. Момент знищення техніки опублікувало командування ССО.



Оператори 3-го полку ССО на Донецькому напрямку зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ. За даними українських «спеців», техніку росіяни використовували для управління своїми підрозділами.



Спецназівці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували по КШМ вогонь HIMARS, внаслідок удару машина знищена вщент.



Раніше в мережі з'явилося відео залпового пуску кількох балістичних ракет оперативно-тактичного рівня MGM-140A ATACMS.



