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Энергообъекты Украины обеспечили тремя уровнями физической защиты

20 ноября 2023, 19:50

Энергообъекты Украины обеспечили тремя уровнями физической защиты

Украинские энергетические объекты в ходе подготовки к отопительному сезону и прогнозируемым ракетно-дроновым ударам со стороны РФ получили три уровня физической защиты. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии «Юг», глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Первый уровень – это защита от взрывных волн или косвенных атаках Shahed (габионы, мешки с песком). Так защищены 90 объектов в 21 области», – написал он в Телеграмм-канале в понедельник.

По его словам, второй уровень – это конструкции защиты от прямых попаданий дронов. Так защищены 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

«Третий – масштабные конструкции для комбинированной защиты от ракет. Их возвели в 14 областях, они защищают 22 подстанции», – написал Братчук.

Как сообщалось, в марте 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина имеет проекты усиления физической защиты объектов генерации и энергетической инфраструктуры и будет активно внедрять их в течение всего года в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов.

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