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Енергооб'єкти України забезпечили трьома рівнями фізичного захисту

20 листопада 2023, 19:50

Енергооб'єкти України забезпечили трьома рівнями фізичного захисту

Українські енергетичні об'єкти в ході підготовки до опалювального сезону та прогнозованих ракетно-дронових ударів з боку РФ отримали три рівні фізичного захисту. Про це повідомив речник Української добровольчої армії «Південь», голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

«Перший рівень – це захист від вибухових хвиль або непрямих атак Shahed (габіони, мішки з піском). Так захищено 90 об'єктів у 21 області», – написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, другий рівень – це конструкції захисту від прямих попадань дронів. Так захищено 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

«Третій – масштабні конструкції для комбінованого захисту від ракет. Їх звели у 14 областях, вони захищають 22 підстанції», – написав Братчук.

Як повідомлялося, у березні 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна має проекти посилення фізичного захисту об'єктів генерації та енергетичної інфраструктури та активно впроваджуватиме їх протягом усього року в рамках підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років.

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