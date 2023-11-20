Непродовольственные наборы получили переселенцы в Покровской громаде

Внутри перемещенные лица и определенные категории населения Покровской громади получили непродовольственные наборы от гуманитарной миссии "Пролисок" при поддержке УВКБ ООН. Об этом сообщает Покровская городская военная администрация.

В общей сложности, сегодня роздано 136 наборов, включающих спальные мешки, теплые одеяла, посуду, солнечные фонари и т.д.

«Людям, пострадавшим из-за вооруженной злости России, эти наборы стали большой помощью в улучшении их условий жизни. Выражаем свою благодарность гуманитарной миссии "Пролисок" за эту важную поддержку и продолжаем плодотворное сотрудничество», — отметила руководитель комитета самоорганизации населения Марина Ухова.

Гуманитарная помощь от ОО "Пролисок" предоставляется ВПО 2022-2023 годов, людям с инвалидностью I и II групп, а также потерявшим жилье во время вторжения. Эта помощь направлена на тех, кто раньше не получал подобную поддержку.