Непродовольчі набори отримали переселенці у Покровській громаді

Усередині переміщені особи та певні категорії населення Покровської громади отримали непродовольчі набори від гуманітарної місії "Пролісок" за підтримки УВКБ ООН. Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація.

Загалом сьогодні роздано 136 наборів, що включають спальні мішки, теплі ковдри, посуд, сонячні ліхтарі і т.д.

«Людям, які постраждали через збройну агресію Росії, ці набори стали великою допомогою у покращенні їхніх умов життя. Висловлюємо свою подяку гуманітарній місії "Пролісок" за цю важливу підтримку та продовжуємо плідну співпрацю», - зазначила керівник комітету самоорганізації населення Марина Ухова.

Гуманітарна допомога від ГО "Пролісок" надається ВПО 2022-2023 років, людям з інвалідністю І та ІІ груп, а також таким, що втратили житло під час вторгнення. Ця допомога спрямована на тих, хто раніше не отримував такої підтримки.