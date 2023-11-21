В Донецкой области 115 населенных пунктов без света из-за непогоды и обстрелов

По состоянию на утро вторника, 21 ноября, без света остаются 115 населенных пунктов в Донецкой области из-за непогоды и обстрелов со стороны российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



«За сутки энергетики заживили более 7,8 тыс. абонентов. Из них почти 2 тысячи оставались без света из-за боевых действий. Без электроэнергии — 115 населенных пунктов в области», — говорится в сообщении.



Напомним, в результате попадания дрона в Одесской области 18 ноября часть абонентов осталась без электроснабжения.