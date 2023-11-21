На Донеччині 115 населених пунктів без світла через негоду та обстріли

Станом на ранок вівторка, 21 листопада, без світла залишаються 115 населених пунктів на Донеччині через негоду та обстріл з боку російської армії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«За добу енергетики заживили понад 7,8 тис. абонентів. З них майже 2 тисячі залишалися без світла через бойові дії. Без електроенергії — 115 населених пунктів в області», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, внаслідок влучення дрону в Одеській області 18 листопада частина абонентів залишилася без електропостачання.