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В ООН назвали количество погибших мирных жителей в войне на Украине

21 ноября 2023, 20:37

В ООН назвали количество погибших мирных жителей в войне на Украине

По данным ООН, число погибших среди мирного населения в войне на Украине превысило 10 000 человек. Об этом сообщила Миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине.

«Десять тысяч смертей среди гражданского населения — это мрачная веха для Украины», — сказала Даниэль Белл, возглавляющая миссию наблюдателей . «Война Российской Федерации против Украины, которая сейчас вступает в свой 21-й месяц, рискует перерасти в затяжной конфликт, тяжелые человеческие жертвы которого трудно осознать», – добавила она.

ММПЧУ заявила, что цифра в 10 000 человек представляет собой число погибших среди гражданского населения, подтвержденное в соответствии с ее методологией, но предупредила, что реальная цифра может быть значительно выше, учитывая трудности и время, необходимое для проверки.

Инцидент, произошедший на прошлой неделе в Селидово, является типичным примером нападений, которые в настоящее время приводят к жертвам среди гражданского населения, заявили в ММПЧУ. За последние три месяца, с августа по октябрь, большинство подтвержденных жертв среди гражданского населения – 86 процентов – произошло на территории, контролируемой правительством.

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Подавляющее большинство из них было вызвано оружием взрывного действия с большой площадью действия, таким как артиллерийские снаряды и ракеты, кассетные боеприпасы, ракеты и барражирующие боеприпасы. Пожилые люди также непропорционально представлены среди жертв среди гражданского населения в Украине, поскольку они часто не имеют возможности переехать в более безопасные места.

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