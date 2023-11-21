В ООН назвали кількість загиблих мирних жителів у війні в Україні

За даними ООН, кількість загиблих серед мирного населення у війні в Україні перевищила 10 000 осіб. Про це повідомила Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні.

"Десять тисяч смертей серед цивільного населення - це похмура віха для України", - сказала Даніель Белл, яка очолює місію спостерігачів. "Війна Російської Федерації проти України, яка зараз вступає у свій 21-й місяць, ризикує перерости в затяжний конфлікт, важкі людські жертви якого важко усвідомити", - додала вона.

ММПЛУ заявила, що цифра в 10 000 осіб є кількістю загиблих серед цивільного населення, підтвердженою відповідно до її методології, але попередила, що реальна цифра може бути значно вищою, враховуючи труднощі і час, необхідний для перевірки.

Інцидент, що стався минулого тижня у Селидовому, є типовим прикладом нападів, які наразі призводять до жертв серед цивільного населення, заявили у ММПЛУ. За останні три місяці, з серпня по жовтень, більшість підтверджених жертв серед цивільного населення – 86 відсотків – сталася на території, яку контролює уряд.

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Переважна більшість з них була викликана зброєю вибухової дії з великою площею дії, таким як артилерійські снаряди і ракети, касетні боєприпаси, ракети та боєприпаси, що барражують. Люди похилого віку також непропорційно представлені серед жертв серед цивільного населення в Україні, оскільки вони часто не мають можливості переїхати в безпечніші місця.