«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела травмировались женщины, есть повреждения

Во временно оккупированном Донецке вчера вечером, 21 ноября, двое людей пострадали. Также известно о повреждениях. Об этом сообщил так называемый мэр города Алексей Кулемзин.



«По дополнительной информации, в результате вчерашнего вечернего обстрела Куйбышевского района получили ранения женщины 1937 и 1962 годов рождения», — написал он.



Кроме того, по словам Кулемзина, в частном доме по ул. Югославской повреждены стены, кровля, фасад, остекление и хоз. постройки.



Напомним, 20 ноября, в Донецка произошел обстрел, из-за этого один мужчина пострадал.