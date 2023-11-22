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«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл травмувалися жінки, є пошкодження

22 листопада 2023, 09:49

«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл травмувалися жінки, є пошкодження

У тимчасово окупованому Донецьку вчора ввечері, 21 листопада, двоє людей постраждали. Також відомо про пошкодження. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

«За додатковою інформацією, внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу Куйбишевського району отримали поранення жінки 1937 та 1962 років народження», — написав він.

Крім того, за словами Кулемзіна, у приватному будинку на вул. Югославській пошкоджені стіни, покрівля, фасад, скління та госп. будівлі.

Нагадаємо, 20 листопада, у Донецька стався обстріл, через це один чоловік постраждав.

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