В результате пожара в Краматорске погиб мужчина

В Краматорске Донецкой области произошел пожар в частном доме вчера вечером, 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Отмечается, что в 18:57 в Службу спасения поступила информация о пожаре в частном жилом доме в Краматорске. На место происшествия немедленно выехали спасатели.



«Горел одноэтажный жилой дом. Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома на полу было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении.



В 20:35 пожар был ликвидирован на площади 80 кв.м. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.



Всего за прошедшие сутки спасатели Донецкой области привлекались к ликвидации 8 пожаров.



Напомним, спасатели попали под обстрел, когда приехали тушить пожар дома после атаки российских войск в пригороде Херсона в ночь на среду, 15 ноября. К укрощению огня пришлось браться несколько раз с перерывами.