В Краматорске планируют построить микрорайон для переселенцев

В Краматорске после завершения войны для переселенцев планируют возвести новый микрорайон вблизи меловых гор местного ландшафтного парка. Об этом сообщает Вільне радіо

В частности, там предусмотрели все необходимое для жизни: магазины, школу, детсад и другую инфраструктуру. Жилой микрорайон получит название «Европейский». Всего планируется построить 2788 квартир, которые рассчитаны на 6970 жителей.



Микрорайон должны возвести между Лазурным районом и поселком Беленьким, вблизи ландшафтного парка "Краматорский".

Дома будут строить по монолитно-каркасной технологии с заполнением стен керамическим кирпичом.

Кроме жилых домов в микрорайоне должно быть:

детсад на 265 мест;

школа на 941 место;

аптека;

магазины;

отделение почты;

банк.

Примерная стоимость строительства, по подсчетам чиновников, составит 65,6 млн долларов. Жилая площадь микрорайона составит более 182 тысяч квадратных метров, а еще 13,5 тысяч квадратных метров территории будет отведена под общественное назначение.