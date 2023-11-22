У Краматорську планують збудувати мікрорайон для переселенців

У Краматорську після завершення війни для переселенців планують звести новий мікрорайон поблизу крейдяних гір місцевого ландшафтного парку. Про це повідомляє Вільне радіо

Зокрема, там передбачили все необхідне для життя: магазини, школу, дитсадок та іншу інфраструктуру. Житловий мікрорайон отримає назву «Європейський». Загалом планується збудувати 2788 квартир, які розраховані на 6970 мешканців.



Мікрорайон мають звести між Лазурним районом та селищем Біленьким, поблизу ландшафтного парку "Краматорський".

Будинки будуватимуть за монолітно-каркасною технологією із заповненням стін керамічною цеглою.

Крім житлових будинків у мікрорайоні має бути:

дитсадок на 265 місць;

школа на 941 місце;

аптека;

магазини;

відділення пошти;

банк.

Приблизна вартість будівництва, за підрахунками чиновників, становитиме 65,6 млн. доларів. Житлова площа мікрорайону становитиме понад 182 тисячі квадратних метрів, а ще 13,5 тисячі квадратних метрів території буде відведена під громадське призначення.