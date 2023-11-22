В Авдеевке «пункт несокрушимости» перенесут в более безопасное место

В Авдеевке более 1300 человек остаются без света, тепла, воды и связи. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

«Пути спасения населения, которое еще не эвакуировалось, искали начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко и глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш. Руководители совершили рейд по объектам, благодаря которым жизнь в городе еще держится и определили их потребности» — говорят в полиции.

В один из дней россияне выпустили по жилому сектору 16 ракет. С наступлением холодов ситуация дошла до критической.

Полицейский отдел разрушен, он не функционирует, но в городе постоянно несут службу два наряда полиции. Это группа «Белый Ангел», которая занимается гуманитарными миссиями и следственно-оперативная группа, реагирующая на вызовы и документирующая военные преступления РФ.

В поврежденной обстрелами больницы работают около 16 человек – два врача и медперсонал. Лекарства первой необходимости достаточно, но оказывать помощь в критических состояниях возможности нет. Еду, бытовой газ и другие необходимые вещи привозят «белые ангелы». Они же доставляют в медучреждение раненых или больных гражданских.

Гуманитарный пункт тоже пережил несколько попаданий, здание непригодно к использованию в качестве убежищ и еще одного прилета не переживет. Для безопасности людей «пункт несокрушимости» силами военной администрации Авдеевки будет передислоцирован. Куда именно – гражданам сообщат дополнительно.