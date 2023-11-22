В Авдіївці «пункт незламності» перенесуть у безпечніше місце

В Авдіївці понад 1300 людей залишаються без світла, тепла, води та зв'язку. Про це повідомляє поліція Донецької області.

«Шляхи порятунку населення, яке ще не евакуювалось, шукали начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко та голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Керівники здійснили рейд об'єктами, завдяки яким життя в місті ще тримається і визначили їхні потреби», — кажуть у поліції.

Одного дня росіяни випустили по житловому сектору 16 ракет. Із настанням холодів ситуація дійшла до критичної.

Поліцейський відділ зруйнований, він не функціонує, але в місті постійно служать два наряди поліції. Це група «Білий Ангел», яка займається гуманітарними місіями та слідчо-оперативна група, що реагує на виклики та документує військові злочини РФ.

У пошкодженій обстрілами лікарні працюють близько 16 осіб – два лікарі та медперсонал. Ліки першої необхідності достатньо, але надавати допомогу в критичних станах немає можливості. Їжу, побутовий газ та інші необхідні речі привозять білі ангели. Вони ж доставляють до медзакладу поранених чи хворих цивільних.

Гуманітарний пункт теж пережив кілька влучень, будівля непридатна до використання як сховища і ще одного прильоту не переживе. Для безпеки людей «пункт незламності» силами військової адміністрації Авдіївки буде передислоковано. Куди саме громадянам повідомлять додатково.