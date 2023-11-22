В Селидово завершены спасательные работы: количество жертв увеличилось

Спасатели, в среду, 22 ноября завершили поисковые работы на месте обстрела в Селидово Донецкой области. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Как сообщили в министерстве, количество погибших в результате ракетного удара оккупантов возросло до трех. Из-под завалов здания больницы спасатели изъяли еще одно тело. Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, вечером 20 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по городской больнице в городе Селидово. Из-за обстрелов были ранены восемь человек.