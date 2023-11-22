У Селидовому завершено рятувальні роботи: кількість жертв збільшилася

Рятувальники, у середу, 22 листопада завершили пошукові роботи на місці обстрілу у Селидовому Донецької області. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомили у міністерстві, кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів зросла до трьох. З-під завалів будівлі лікарні рятувальники вилучили ще одне тіло. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Нагадаємо, увечері 20 листопада окупанти завдали ракетного удару по міській лікарні у місті Селидове. Через обстріл було поранено восьмеро людей.