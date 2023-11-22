Ремонтные работы продолжались месяц: в Краматорске возобновлены газовые сети к поврежденной обстрелом многоэтажки

В Краматорске возобновлены газовые сети до поврежденной обстрелом многоэтажки. Об этом сообщает «Донецкоблгаз».

«Это не только восстановление газоснабжения, это восстановление покоя и удобства для пострадавших из-за российской агрессии», — отмечает Председатель правления АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий.

Специалисты Краматорского УХГ завершили капитальный ремонт системы газоснабжения до поврежденного обстрелом пятиэтажного дома. Восстановление длилось около месяца. Работники горгаза в полном объеме выполнили работы, согласно проектно-сметной документации.

В настоящее время горгаз готовится к работам по пуску газа в квартиры абонентов.