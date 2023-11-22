Ремонтні роботи тривали місяць: у Краматорську відновлено газові мережі до пошкодженої обстрілом багатоповерхівки

У Краматорську відновлено газові мережі до пошкодженого обстрілу багатоповерхівки. Про це повідомляє «Донецькоблгаз».

"Це не тільки відновлення газопостачання, це відновлення спокою та зручності для постраждалих через російську агресію", - зазначає Голова правління АТ "Донецькоблгаз" Вадим Батій.

Фахівці Краматорського УГГ завершили капітальний ремонт системи газопостачання до пошкодженого обстрілом п'ятиповерхового будинку. Відновлення тривало близько місяця. Працівники міськгазу в повному обсязі виконали роботи, згідно з проектно-кошторисною документацією.

Наразі міськгаз готується до робіт із пуску газу до квартир абонентів.