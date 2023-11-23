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Оккупанты вывезли в Россию украинских детей из пансионата на Херсонщине — ЦНС

23 ноября 2023, 08:01

Оккупанты вывезли в Россию украинских детей из пансионата на Херсонщине — ЦНС

Российские захватчики вывезли детей из психоневрологического дома-интерната Херсонской области. Их отправили в российскую Пензу, а именно в пансион «Дом Вероники». Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

«Переезд курировала Мария Львова-Белова, которая находится в международном розыске именно по политике геноцида», — отмечается в сообщении.

 В ЦНС указали, что в интернате о котором идет речь, находятся не только сироты.

 «У многих детей есть опекуны и родители. В большинстве случаев детей вывозят без согласия и, несмотря на наличие у этих подростков родственников в свободной Украине», — отметили в ЦНС.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона Единственные новости, что в России для депортированных украинских детей уже придумали «так называемый государственный банк детей».

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