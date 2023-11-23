Окупанти вивезли до Росії українських дітей із пансіонату на Херсонщині — ЦНС

Російські загарбники вивезли дітей із психоневрологічного будинку-інтернату Херсонської області. Їх відправили до російської Пензи, а саме до пансіону «Дім Вероніки». Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Переїзд курирувала Марія Львова-Бєлова, яка знаходиться в міжнародному розшуку саме з політики геноциду», — наголошується в повідомленні.

У ЦНС вказали, що в інтернаті про який йдеться, знаходяться не лише сироти.

«У багатьох дітей є опікуни та батьки. Найчастіше дітей вивозять без згоди і, незважаючи на наявність у цих підлітків родичів у вільній Україні», — зазначили у ЦНС.

Єдині новини, що в Росії для депортованих українських дітей уже вигадали «так званий державний банк дітей».