На оккупированных территориях разрешили изучать украинский язык

Украинцы на временно захваченных территориях, даже несмотря на оккупацию, продолжают бороться за свою самоидентичность. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как сообщается, в школах на ВОТ временно разрешено проводить уроки украинского языка, если есть заявление родителей. Даже несмотря на давление, которое оказывают на родителей, количество заявлений по изучению украинского больше, чем ожидали в кремле.

Следовательно, в регионе не хватает учебников, ведь для таких уроков россияне напечатали свои учебники украинского языка с рассказами о «братских народах» и оправданием оккупации. Однако количество экземпляров завезли на ТОТ гораздо меньше, чем желающих учить родной язык.

Теперь оккупационная администрация поставила задачу директорам подконтрольных школ провести беседы с родителями, чтобы те отказались от изучения их ребенком родного языка.