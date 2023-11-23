На окупованих територыях дозволили вивчати українську мову

Українці на тимчасово захоплених територіях, незважаючи на окупацію, продовжують боротися за свою самоідентичність. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляється, у школах на ТОТ тимчасово дозволено проводити уроки української мови, якщо є заява батьків. Навіть незважаючи на тиск, який чинять на батьків, кількість заяв з вивчення українців більша, ніж очікували у кремлі.

Отже, в регіоні не вистачає підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої підручники української мови з розповідями про «братні народи» та виправдання окупації. Однак кількість екземплярів завезли на ТОТ набагато менше, ніж бажаючих вивчати рідну мову.

Тепер окупаційна адміністрація поставила завдання директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, щоб ті відмовилися від вивчення їхньої дитини рідною мовою.