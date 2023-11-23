Мариупольцы в оккупации жалуются на отсутствие отопления в квартирах.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

По словам жителей, в доме на улице Сеченова, 81А сняли старые батареи и пообещали, что будут новые. Но их до сих пор нет.

Возмущенные мариупольцы пишут в местных пабликах, все пять этажей без тепла. А в доме живут дети и пожилые люди. Оккупационные власти проблему игнорируют:

«Уж очень холодно, но кто-то не хочет ничего делать в этом доме, отопления нет, канализации нет, ремонта здесь нет… Все только "завтраками" кормят. Есть маленькие дети», — жалуются жители оккупированного города.