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Мариупольцы в оккупации жалуются на отсутствие отопления в квартирах

23 ноября 2023, 20:13

Мариупольцы в оккупации жалуются на отсутствие отопления в квартирах

Мариупольцы в оккупации жалуются на отсутствие отопления в квартирах.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

По словам жителей, в доме на улице Сеченова, 81А сняли старые батареи и пообещали, что будут новые. Но их до сих пор нет.

Возмущенные мариупольцы пишут в местных пабликах, все пять этажей без тепла. А в доме живут дети и пожилые люди. Оккупационные власти проблему игнорируют:

«Уж очень холодно, но кто-то не хочет ничего делать в этом доме, отопления нет, канализации нет, ремонта здесь нет… Все только "завтраками" кормят. Есть маленькие дети», — жалуются жители оккупированного города.

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