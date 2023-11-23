Маріупольці в окупації скаржаться на відсутність опалення у квартирах.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За словами мешканців, у будинку на вулиці Сєченова, 81А зняли старі батареї та пообіцяли, що будуть нові. Але їх досі немає.

Обурені маріупольці пишуть у місцевих пабликах, усі п'ять поверхів без тепла. А в будинку живуть діти та люди похилого віку. Окупаційна влада проблему ігнорує:

«Дуже вже холодно, але хтось не хоче нічого робити в цьому будинку, опалення немає, каналізації немає, ремонту тут немає… Усі тільки "сніданками" годують. Є маленькі діти», — бідкаються мешканці окупованого міста.