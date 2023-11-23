Военный ВСУ спас флаг «Шахтера» с разрушенного Авдеевского коксохимического завода

Военный ВСУ спас флаг футбольного клуба «Шахтер» с разрушенного Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщили на странице футбольного клуба «Шахтер».

Как говорится в сообщении, главный сержант Вооруженных сил Украины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Виктор Жарук, заметил в разрушенном здании администрации АКХЗ флаг ФК «Шахтер».



«Рискуя жизнью, военнослужащий ВСУ совершил настоящую спецоперацию для спасения флага легендарного украинского футбольного клуба», — добавили в ФК.