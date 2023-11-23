Військовий ЗСУ врятував прапор «Шахтаря» зі зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу

Військовий ЗСУ врятував прапор футбольного клубу «Шахтар» із зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу. Про це повідомили на сторінці «Шахтаря».
Як йдеться у повідомленні, головний сержант Збройних сил України 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручко Віктор Жарук, помітив у зруйнованій будівлі адміністрації АКХЗ прапор ФК «Шахтар».
«Ризуючи життям, військовослужбовець ЗСУ здійснив справжню спецоперацію для порятунку прапора легендарного українського футбольного клубу», — додали у ФК.