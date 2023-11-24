Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ►

Почему российские чиновники взялись за отправку на фронт даже тех, кто подлежит депортации? Как между ними развернулась «война» за показатели — и как рассчитывают «план», который довели до сотрудников госструктур? Бессрочные контракты — почему о них молчат, когда заставляют людей подписывать бумаги?



Зачем Минобороны России начало вербовку женщин на фронт — на Донбасс — через подконтрольные ЧВК? Как происходит вербовка, обучение, и какие условия обещают? Зачем в России проходит это скрытая мобилизация, замаскированная под «набор добровольцев» и о чем она свидетельствует?



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