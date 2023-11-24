Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ►

Чому російські чиновники взялися за відправку на фронт навіть тих, хто підлягає депортації? Як між ними розгорнулася «війна» за показники і як розраховують «план», який довели до співробітників держструктур? Безстрокові контракти — чому про них мовчать, коли змушують людей підписувати папери?



Навіщо Міноборони Росії розпочало вербування жінок на фронт — на Донбас через підконтрольні ПВК? Як відбувається вербування, навчання та які умови обіцяють? Навіщо в Росії проходить ця прихована мобілізація, замаскована під «набір добровольців» і що вона свідчить?



Докладніше про це дивіться у новому відео журналіста Олексія Мацуки.