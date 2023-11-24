Выплаты сохранят только незащищенным категориям: многие ВПЛ в 2024 году потеряют выплаты от государства

С 1 февраля 2024 г. предусмотрено прекращение выплат на проживание большого количества ВПЛ согласно постановлению от 11 июля 2023 г. № 709. Об этом сообщает Министерство вопросов реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сейчас в министерстве ищут возможность продления выплат для наиболее незащищенных категорий ВПЛ.

«Должны поддержать внутренних переселенцев, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии. В частности, я считаю, что нужно продолжить выплаты ВПЛ пенсионерам, имеющим небольшую пенсию. А также – жителям территорий активных и возможных боевых действий», – отметила Ирина Верещук.