Виплати збережуть лише незахищеним категоріям: багато ВПО у 2024 році втратить виплати від держави

З 1 лютого 2024 р. передбачено припинення виплат на проживання великої кількості ВПО згідно з постановою від 11 липня 2023 р. № 709. Про це повідомляє Міністерство питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Наразі у міністерстві шукають можливість продовження виплат для найбільш незахищених категорій ВПО.

«Маємо підтримати внутрішніх переселенців, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок збройної агресії. Зокрема, я вважаю, що потрібно продовжити виплати ВПО пенсіонерам, які мають невелику пенсію. А також – мешканцям територій активних та можливих бойових дій», – зазначила Ірина Верещук.