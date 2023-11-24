Российские захватчики в «ЛНР» ликвидируют шахты предприятия «Центруголь»

Российские захватчики хотят ликвидировать шахты в Луганской области.

На шахтах «Центроуголь» горняки получили деньги всего за три месяца года. В то же время лица, входящие в состав ликвидационной комиссии, начисляют себе средства своевременно и в полном объеме. Об этом сообщает Луганская ОГА.

Как отмечается, сотрудников ожидает увольнение уже в декабре. Впрочем, по словам руководства, денежного довольствия не следует ожидать даже после сокращения. Комиссия по трудовым спорам заявления принимает, но отвечает исключительно отписками.

«Юристы, якобы освободившиеся помочь шахтерам, намекают на нецелесообразность обращения в оккупационные правоохранительные органы.

Денег нет почти год, через неделю-две не будет работы «шахтеров ждет попрошайничество или фронт. Так решил «русский мир», – говорят в ОГА.