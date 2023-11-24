Російські загарбники в «ЛНР» ліквідують шахти підприємства «Центрвугілля»

Російські загарбники хочуть ліквідувати шахти на Луганщині. На шахтах «Центровугілля» гірники отримали гроші лише за три місяці року. Водночас особи, які входять до складу ліквідаційної комісії, нараховують собі кошти своєчасно та в повному обсязі. Про це повідомляє Луганська ОДА.

Як зазначається, на співробітників чекає звільнення вже в грудні. Втім, за словами керівництва, на грошове забезпечення не слід очікувати навіть після скорочення. Комісія із трудових спорів заяви приймає, але відповідає виключно відписками.

«Юристи, які нібито звільнилися допомогти шахтарям, натякають на недоцільність звернення до окупаційних правоохоронних органів.

Грошей немає майже рік, за тиждень-два не буде роботи «шахтарів чекає жебрацтво чи фронт. Так вирішив «російський мір», – кажуть в ОДА.