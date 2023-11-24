Экс-журналиста «Первого канала» и военнослужащего оккупанты удерживают в подвале для «отказников» в «ЛНР»

Журналиста «Первого канала» Илью Андреева удерживают в подвале в Зайцево. Фото: RTVI / YouTube

Журналиста «Первого канала» Илью Андреева, который уволился из-за нежелания снимать пропагандистские сюжеты, удерживают в подвале в Зайцево Луганской области. Об этом передает ASTRA.



Известно, что Андреева держали в яме и привязывали к дереву.



Его супруга Яна пыталась поехать в так называемую «ЛНР», чтобы спасти Дмитрия, однако ее попытки оказались тщетными.



Со слов жены, Дмитрий двое суток не выходит на связь. В подвале вместе с Андреевым удерживают ещё около 17 военнослужащих РФ.

42-летний Илья Андреев — бывший сотрудник регионального телеканала 100ТВ и «Первого канала». В начале мая 2022 года он уволился с «Первого канала» после командировки в окрестности Чернигова. Мужчина отказался делать сюжеты про военные действия в Украине.



«Я действительно ушел с «Первого канала». Вернулся из командировки и написал заявление. Да, причина — то, что происходит на фронте», — заявил журналист.



Отмечается, что журналист 1 сентября подписал контракт с Министерством обороны РФ. По словам его жены, в военкомате пообещали не отправлять его служить дальше Москвы, где они жили.



Однако Андреев почти сразу уехал на фронт, 8 ноября он написал рапорт с просьбой предоставить отпуск. В войсковой части в Наро-Фоминске Московской области отпуск мужчине одобрили, но командование в «ЛНР» — запретило.

Подвал в Зайцево — это нелегальный лагерь для российских отказников, где солдат пытают, морят голодом, не дают мыться и ходить в туалет, а также отказывают в предоставлении медицинской помощи.