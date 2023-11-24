Ексжурналіста «Першого каналу» та військовослужбовця окупанти утримують у підвалі для «відмовників» у «ЛНР»: деталі

Журналіста «Першого каналу» Іллю Андрєєва утримують у підвалі у Зайцевому. Фото: RTVI / YouTube

Журналіста «Першого каналу» Іллю Андрєєва, який звільнився через небажання знімати пропагандистські сюжети, утримують у підвалі у Зайцевому на Луганщині. Про це повідомляє ASTRA.



Відомо, що Андрєєва тримали в ямі та прив'язували до дерева.



Його дружина Яна намагалася поїхати до так званої «ЛНР», щоб урятувати Дмитра, проте її спроби виявилися марними.



За словами дружини, Дмитро дві доби не виходить на зв'язок. У підвалі разом з Андрєєвим утримують ще близько 17 військовослужбовців РФ.

42-річний Ілля Андрєєв — колишній співробітник регіонального телеканалу 100ТВ та «Першого каналу». На початку травня 2022 року він звільнився з «Першого каналу» після відрядження до України. Чоловік відмовився робити сюжети про воєнні дії.



«Я справді пішов з «Першого каналу». Повернувся з відрядження та написав заяву. Так, причина – те, що відбувається на фронті», — заявив журналіст.



Зазначається, що журналіст 1 вересня підписав контракт з Міністерством оборони РФ. У військкоматі пообіцяли не відправляти його служити далі Москви, де вони жили.



Проте Андрєєв майже одразу поїхав на фронт, 8 листопада він написав рапорт з проханням надати відпустку. У військовій частині Наро-Фомінська Московської області відпустку чоловікові схвалили, але командування в «ЛНР» — заборонило.

Підвал у Зайцевому — це нелегальний табір для російських відмовників, де солдатів катують, морять голодом, не дають митися та ходити до туалету, а також відмовляють у наданні медичної допомоги.