В Торецке авиабомба влетела в жилой дом

Российские оккупанты вчера, 26 ноября, сбросили авиабомбу на Торецк Донецкой области. Во время атаки поврежден многоквартирный дом, также известно о пострадавшем. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«После обеда вражеская авиация нанесла авиаудар по городу Торецк, в результате которого частично разрушен жилой двухэтажный многоквартирный дом, под завалами которого оказался мужчина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали мужчину из-под завалов, оказали первую доврачебную помощь и транспортировали его в медицинское учреждение в Константиновку.
Также сотрудники ГСЧС сообщили, что в подвальном помещении поврежденного дома обнаружили не сдетонировавшую авиабомбу КАБ-500. Жители этого дома и близлежащих были эвакуированы. Пиротехнические подразделения ГСЧС оперативно изъяли авиабомбу из подвального помещения.
Напомним, оккупанты утром 27 ноября ударили по Авдеевке, также обстреляна Красногоровка и Константиновка.
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