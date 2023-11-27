В Торецке авиабомба влетела в жилой дом





Российские оккупанты вчера, 26 ноября, сбросили авиабомбу на Торецк Донецкой области. Во время атаки поврежден многоквартирный дом, также известно о пострадавшем. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«После обеда вражеская авиация нанесла авиаудар по городу Торецк, в результате которого частично разрушен жилой двухэтажный многоквартирный дом, под завалами которого оказался мужчина», — говорится в сообщении.





Отмечается, что спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали мужчину из-под завалов, оказали первую доврачебную помощь и транспортировали его в медицинское учреждение в Константиновку.





Также сотрудники ГСЧС сообщили, что в подвальном помещении поврежденного дома обнаружили не сдетонировавшую авиабомбу КАБ-500. Жители этого дома и близлежащих были эвакуированы. Пиротехнические подразделения ГСЧС оперативно изъяли авиабомбу из подвального помещения.