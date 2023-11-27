У Торецьку авіабомба влетіла до житлового будинку





Російські окупанти вчора, 26 листопада, скинули авіабомбу на Торецьк . Під час атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, також відомо про потерпілого. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Після обіду ворожа авіація завдала авіаудару по місту Торецьк, внаслідок якого частково зруйновано житловий двоповерховий багатоквартирний будинок, під завалами якого опинився чоловік», — йдеться у повідомленні.





Зазначається, що рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували чоловіка з-під завалів, надали першу долікарську допомогу та транспортували його до медичного закладу Костянтинівки.





Також співробітники ДСНС повідомили, що в підвальному приміщенні пошкодженого будинку виявили авіабомбу КАБ-500, що не здетонувала. Мешканців цього будинку та прилеглих було евакуйовано. Піротехнічні підрозділи ДСНС оперативно вилучили авіабомбу з підвального приміщення для подальшого знищення.